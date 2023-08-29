العراق وفرنسا يبحثان تحضيرات إقامة مؤتمر بغداد وتفعيل اتفاقية الشراكة

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحضيرات إقامة مؤتمر بغداد- 2023 وتفعيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن الجانبين بحثا - خلال الاتصال - سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين البلدين، وتطوير العلاقات على الصعد الاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية، خصوصًا ملف عقود شراء الرادارات من شركة تاليس الفرنسية، الذي صوت عليه مجلس الوزراء اليوم، والذي سيمكّن العراق من إحكام سيطرته وفرض كامل سيادته على الأجواء العراقية.

وأضاف البيان، أن" رئيس مجلس الوزراء، قدّم خلال الاتصال، تعازيه للرئيس الفرنسي في سقوط الجندي الفرنسي المشارك ضمن عملية عراقية استهدفت تنظيم داعش الإرهابي، وشارك فيها مستشارون عسكريون فرنسيون".

وأشار البيان، إلى أن الاتصال شهد التباحث في تحضيرات إقامة مؤتمر بغداد- 2023 للتكامل الاقتصادي والتعاون الإقليمي، والزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إلى العاصمة بغداد قريبًا، فضلًا عن تبادل الآراء في آخر التطوّرات الإقليمية والدولية.