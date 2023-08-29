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الأربعاء 30 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

معرض للمهن الحرفية بمركز التنمية الشبابية بمدينة السنبلاوين

جانب من المعرض
جانب من المعرض
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نظمت إدارة شباب السنبلاوين، اليوم الثلاثاء معرض اليوم الواحد لعرض المصنوعات والمشغولات اليدوية، بمركز التنمية الشبابية بمدينة السنبلاوين بمشاركة مجموعة من مراكز الشباب التابعة للإدارة.

فيما تعد الحرف اليدوية والصناعات اليدوية جزءًا مهمًا من التراث الثقافي لأي مجتمع، وتشمل جميع الأنشطة التي يتم فيها صنع المنتجات اليدوية باستخدام المهارات اليدوية والأدوات البسيطة، ويمكن توظيف الحرف اليدوية والصناعات اليدوية في إقامة معرض اليوم الواحد بمراكز الشباب، حيث يتم عرض وبيع الأعمال اليدوية المصنوعة يدويًا من قبل الشباب والحرفيين المحليين.

يضم المعرض مجموعة متنوعة من الصناعات اليدوية، مثل الحرف اليدوية التقليدية مثل النسيج والخياطة والنحت والخزف والمجوهرات، بالإضافة إلى الصناعات الحديثة مثل صناعة المنتجات الطبيعية والزراعة العضوية والتصوير الفوتوغرافي.

جاء ذلك بحضور جاسر خالد مدير عام إدارة شباب السنبلاوين، و ام محمد عوض رئيس قسم الشباب بالإدارة، و وسام عبد المقصود مسئولة الشباب، و محمد محروس المدير التنفيذي للمركز، والسادة مديري المراكز المشاركة بالمعرض.

يأتى ذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب بالمديرية، و غاده السيد منسق المشروع بالمديرية، و امنية رفعت منسق المشروع بالمديرية، و جاسر خالد مدير عام إدارة شباب السنبلاوين.

الجدير بالذكر أن معرض اليوم الواحد بمراكز الشباب فرصة لتعزيز الحرف اليدوية المحلية، وتشجيع الشباب على تعلم مهارات يدوية تقليدية جديدة، كما يمكن استخدامه كفرصة لترويج المنتجات المصنوعة محليًا وزيادة الوعي حول أهمية الحرف اليدوية والصناعات اليدوية في الحفاظ على الثقافة والتراث التقليدي.

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