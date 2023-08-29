مركز شباب الصلاحات يعقد ندوة عن مخاطر الإنترنت

نفذت إدارة شباب بني عبيد، ندوة عن مخاطر الإدمان والتوعية من مخاطر الانترنت، بمركز شباب الصلاحات اليوم الثلاثاء، ضمن مشروعات الدفعة الأولى للخطة المحلية للإدارة العامة لتنمية النشء بالمديرية للعام المالي 2024/2023.

جاء ذلك بحضور غاده عبد الخالق رئيس قسم تنميه النشء بإدارة شباب بني عبيد، وداليا أحمد عبدالله المدير التنفيذي للمركز، وسامية أمين والهيكل التنفيذي بمركز الشباب.

فيما عرف المحاضر أن مخاطر الانترنت وإدمانه تهدد سلامة الطفل، كما تجعله عرضه للإساءة والعنف او الاستغلال والإدمان، مما ينعكس علي صحه الطفل ونموه الجسدي والعقلي وتوازنه العقلي وتعرضه للتنمر والعنف اللفظي كتعليقًا يزعجه ويسبب له مشكلة نفسية.

كما ناقش طرق حماية الطفل من "مخاطر ادمان الانترنت"، قائلا: هي إقامة حوار مفتوح وصريح بشأن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والتطبيقات والألعاب والإنترنت، مطالبا أولياء الامور فى تشجيع عمل العادات الآمنة.

وفي نفس السياق تحدث المحاضر عن كيف يمكن تجنب مخاطر ادمان الانترنت وكيفيه تنظيم الوقت وأداء المهام اليومية وفق جدول زمني مسبق، عن طريق خفض عدد ساعات استخدام الإنترنت أسبوعيًا بصورة تدريجية، وتخصيص أوقات محددة لاستخدام الإنترنت للأغراض غير العملية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وبتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وعماد المرشدي القائم بأعمال مدير عام إدارة تنمية النشء، ومحمد زكي مدير عام إدارة شباب بني عبيد، وميادة سويلم مسئول المحليات بالمديرية.

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