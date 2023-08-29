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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس التونسي يبحث مع رئيسة وزراء إيطاليا التنسيق المشترك في ملف المهاجرين غير الشرعيين

رئيس الجمهورية التونسية
رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد
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ناقش رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم /الثلاثاء/ خلال اتصال هاتفي مع جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، التنسيق بين البلدين خاصة في ظلّ تفاقم التدفق المستمر للمهاجرين غير الشرعيين والذي تقف وراءه شبكات إجرامية تتاجر بالبشر سواء في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط أو شماله وفي دول جنوب الصحراء.

وجرى خلال الاتصال التأكيد، على ضرورة استكمال المسار الذي انطلق من روما بمبادرة مشتركة بين تونس وإيطاليا، ومواصلة المرحلة القادمة في تونس لمعالجة أسباب الهجرة غير الشرعية بصفة جماعية لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية.

قيس سعيد جورجيا ميلوني ايطاليا تونس