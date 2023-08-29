السفير أحمد حجاج: السودان بحاجة ماسة لمساعدات إنسانية

قال السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد السابق لمنظمة الوحدة الأفريقية، إن العلاقات المصرية السودانية لا تحتاج إلى تركيز حول أهميتها، ولكن السودان مرحب به في مصر في كل الاوقات، فضلا عن وجود تشاور مستمر بين الوزارء.

وأضاف خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر بقناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس البرهان رأى زيارة مصر في هذا التوقيت لوضع مصر في الصورة حول ما يجري في السودان في الوقت الحالي، خاصة تدهور الأوضاع الانسانية إلى حد كبير.

وتابع أن اجتماع الرئيس السيسى مع رئيس البرهان، سيثبت كيف تقوم الحكومة المصرية بالاتصال مع المنظمات الدولية كي تحشد الجهود لإعمار السودان والعمليات الإغاثية التي هي من أهم أولويات مصر لتوصيل المساعدات لمحتاجيها.



وذكر أن مصر قامت باستضافة مؤتمر الدول المجاورة للسودان، وهي على اتصال بهذه الدول المشاركة، ويجب التركيز في الوقت الحالي على توصيل المساعدات للمحتاجين عن طريق المنظمات الدولية.

وأوضح أن الشعب السوداني في حاجة ماسة لتلك المساعدات، وسيكون اجتماع الحمعية العامة للأمم المتحدة مناسبة لحشد الجهود الدولية لعقد مؤتمر دولي لإعمار السودان، إضافة إلى المساعدة الانسانية العاجلة عن طريق الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى فضلا عن دور الدول العربية أيضاً.