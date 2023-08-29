رائدة الأعمال غايا الشتيوي: أهتم بصناعة المحتوى الخاص بعالم الصحة والجمال

الثلاثاء 29/أغسطس/2023 - 10:07 م

غايا أنطوان الشتيوي صاحبة شركةGayelle store ، في لبنان لتطوير "الميكب" ودورات "الميكب آرتست" في لبنان ومصر والعالم العربي، وهي صانعة محتوى في عالم الصحة والجمال وتعليم "الميكب أرتست" من خلال منصات متعددة منها "تيك توك" تحت اسم gayelleeshtaioui .

قالت غايا: إن الميكب أصبح أحد أهم المهن في العصر الحديث مع كثير "البراندات" والشركات التي تعمل على كل ما يجعل المرأة أجمل، ونرى جميعًا كيف يؤثر المكياج في أفلام السينما وحفلات العُرس، مضيفة:" لكن يمكنك أن تصبحي أيضًا "ميكب أرتيست" مشهورة ومحترفة، فالأمر ليس مستحيلًا أبدًا".

وتابعت:" لكي تحققي هذا الهدف عليك بعدة أمور منها تطوير المهارات والقراءة والدراسة والممارسة والإهتمام بكل ما هو مشهور في مجال المكياج والبحث عن مكان للتعلم والتدريب والالتحاق بفرقة صغيرة للتمثيل والتدريب مع أحد الميكب أرتيست وإنشاء سابقة أعمل أو بورتفوليو وتكوين صور مناسبة والشراكة الإبداعية والتسويق لنفسك والدخول إلى عالم الموضة والبحث عن عمل في مجال السينما والتليفزيون والعمل بشكل حر والتسويق على مواقع التواصل الإجتماعى.