ads
الثلاثاء 29 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

المصري الديمقراطي الاجتماعي يبحث ملفات الشباب المتبقية بالحوار الوطني

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد شباب المصري الديمقراطي الاجتماعي والإصلاح والنهضة والعدل والاتحاد، الجلسة التحضيرية الأولى لمناقشة موضوعات ملف الشباب المتبقية على جدول أعمال لجنة الشباب بالحوار الوطني، في اطار دعم ملف التنمية الشبابية. 

عقد أمس اتحاد شباب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأمانات شباب أحزاب؛ الإصلاح والنهضة والعدل والاتحاد، أولى الجلسات النقاشية حول موضوعات ملف الشباب المتبقية على جدول أعمال لجنة الشباب بالحوار الوطني تحت شعار: "الشباب عايز إيه من الحوار الوطني؟". 

تهدف الجلسات إلى تبادل الرؤي والأفكار والخروج بوثيقة مشتركة حول أولويات العمل الوطني فيما يتعلق بملف الشباب في هذه المرحلة لطرحها خلال جلسات الحوار الوطني القادمة. 

دارت اعمال الجلسة التحضيرية الأولى حول ملفات:  التمكين السياسي للشباب – دعم الشباب من ذوى الهمم - مراكز الشباب والأندية ومراكز التنمية الشبابية - الرياضة.

شباب المصري الديمقراطي الاجتماعي والاصلاح والنهضة والعدل والاتحاد المصري الديمقراطي الاجتماعي الحوار الوطني