عماد البناني: مستمر في منصبي لحين إجراء انتخابات الزمالك

أكد الدكتور عماد البناني، رئيس لجنة تيسير أعمال نادي الزمالك، أن المدير الفني لنادي الزمالك حصل على كافة مستحقاته، وتم توفيرها بصورة كاملة.

وقال عماد البناني، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء إن هناك 6 ألاف عضوية تم تنقيتها في نادي الزمالك اليوم، موضحًا أنه مستعد للقاء أي من رموز نادي الزمالك طالما أنه لن يترشح للانتخابات المقبلة.

وأضاف أنه لا يرغب في لقاء أي شخص يريد الترشح في انتخابات الزمالك المقبلة، مؤكدًا أنه سيقف على مسافة واحدة من الجميع، كما أن الهيئة القضائية ستكون المشرفة على انتخابات نادي الزمالك المقبلة.

وتابع: هناك مفاوضات جارية مع مصلحة الضرائب لتقليل المديونيات، وهناك مساعى لتقليل مديونيات الضرائب لـ400 مليون جنيه، بجانب العمل على رفع الحظر على أرصد نادي الزمالك.

ووجه عماد البناني، رسالة إلى جمهور نادي الزمالك بالوقوف خلف النادي، وتشجيع لحين عقد الانتخابات.

ولفت إلى أنه مستمر في منصبه بتيسير أعمال نادي الزمالك ولن يتقدم باستقالته، أو يعتذر عن المهمة، إلا أذا كان قرار بإقالته.