الرئيس التونسي يبحث مع مسئول أوروبي تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

بحث رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، بقصر قرطاج، مع مانفريد ويبر رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الشعبي الأوروبي بالبرلمان الأوروبي، علاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوطيد بين تونس والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات وأهمية تعزيز مناخ وفرص الاستثمار وخلق الثروة في البلاد.

على صعيد آخر، أكد سعيد - وفق بيان للرئاسة التونسية اليوم - على ضرورة اعتماد مقاربة مشتركة لمعالجة مسألة الهجرة غير الشرعية تقوم على القضاء على الأسباب لا على معالجة النتائج، علاوة على التصدي للشبكات الإجرامية التي تتاجر في البشر في شمال المتوسط وجنوبه.