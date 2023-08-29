11 دار عرض تستقبل مسرحيات مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

تستعد مسارح الدولة لاستقبال عروض الدورة الـ30 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، التي تنطلق في الثامنة من مساء الجمعة، الموافق 1 سبتمبر المقبل، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى 8 سبتمبر الجاري، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

تتضمن المسارح المقام عليها العروض 11 مسرحا، هى: دار الأوبرا المصرية، والمسرح القومي، والجمهورية، والطليعة، والسلام، ومركز الهناجر للفنون، والقاهرة العرائس، والغد، والبالون، والسامر، والفلكي.

ويكرم المهرجان خلال حفل الافتتاح 9 رموز فنية وإبداعية، وهم: المخرج المسرحي ناصر عبدالمنعم، والمخرج خالد جلال، ومهندس الديكور حازم شبل، والناقد الدكتور جلال حافظ، من "مصر"، وسلطان البازعي من "السعودية"، وعواد علي من "العراق"، ومحمد العامري من "الإمارات"، Asiimwe Deborah من "أوغندا"، Giles Foreman من "إنجلترا".

ويعد مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم.

في حين يهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.