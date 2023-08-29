رئيس مجلس الدولة الصيني يدعو لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة

أعرب رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانج، عن رغبة بلاده في تعزيز الحوار والتعاون مع الولايات المتحدة في مجالي الاقتصاد والتجارة، وتعزيز التنمية السليمة للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وعن أمله في أن يعمل البلدان في نفس الاتجاه.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، اليوم الثلاثاء، مع وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو في العاصمة الصينية بكين.

وقال لي، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ذات منفعة متبادلة ومربحة للجانبين بطبيعتها، مشيرًا إلى أن تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية والإفراط في مفهوم الأمن لن يؤثر بشكل خطير في العلاقات الثنائية والثقة المتبادلة فحسب، بل يقوض أيضا مصالح الشركات والشعبين في البلدين، وسيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العالمي.

ولفت إلى أنه يتعين على الجانبين تعزيز التعاون متبادل المنفعة، وتقليل الاحتكاك والمواجهة، والعمل بشكل مشترك من أجل تعزيز انتعاش الاقتصاد العالمي ومواجهة التحديات العالمية.

وأضاف المسؤول الصيني: "الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، هي الطرق الصحيحة للتوافق بين الصين والولايات المتحدة.. نأمل أن يعمل الجانب الأمريكي مع الصين لاتخاذ المزيد من الإجراءات العملية والمفيدة للحفاظ على العلاقات الثنائية وتطويرها".

من جانبها، قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو إن إدارة بايدن تدعم التنمية الاقتصادية في الصين وتدعم تحسين معيشة الشعب الصيني، وليست لديها أية نية لاحتواء التنمية في الصين، ولا تسعى إلى فك الارتباط عن الصين، وترغب في الحفاظ على الاتصالات وعلى العلاقات الاقتصادية والتجارية الطبيعية وفي تعزيز التطور المطرد للعلاقات الثنائية.

كما أعربت رايموندو عن استعداد الجانب الأمريكي لتعزيز التعاون مع الصين في مجال الذكاء الاصطناعي والأعمال المتعلقة بتغير المناخ ومكافحة الفنتانيل.