الأهلي يختتم مرانه المسائي بمعسكر النمسا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بمعسكر إعداد الفريق المقام حاليا في النمسا.

وشهد المران التركيز على بعض الجوانب الخططية، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وتم تخصيص فقرة فنية لتدريب اللاعبين على التصويبات القوية من خارج منطقة الجزاء.

كما خصص مارسيل كولر المدير الفني، فقرة أخرى لتدريب اللاعبين على الكرات العرضية.

كانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى النمسا أمس الإثنين، لبدء المعسكر الإعدادي للموسم المقبل.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا مغلقًا حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.