اقرأ غدا في "البوابة".. مواجهة الإرهاب.. الجيش الوطني الليبي يشن هجومًا على قواعد المتمردين التشاديين في الجنوب

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 30 أغسطس 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

مواجهة الإرهاب.. الجيش الوطني الليبي يشن هجومًا على قواعد المتمردين التشاديين في الجنوب

روابط أزلية ومصلحة استراتيجية.. السيسي للبرهان: مصر تدعم أمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه

حرب رايح جاي.. الجيش الأوكراني يسعى إلى مكاسب إقليمية جديدة على الجبهة الجنوبية

مخاوف أوكرانية من حشد روسي جديد على جبهة كوبيانسك - ليمان

موسكو تتهم قوات نظام كييف بتجنيد الأطفال

"يونيسف" تحذر من تضرر الأطفال من الهجوم على التعليم في أوكرانيا

أول زيارة منذ 5 سنوات.. وزير الخارجية البريطاني في الصين وسط توتر عالقات البلدين

البيت الأبيض ينتقد دعوات الجمهوريين لفتح تحقيق لعزل الرئيس الأمريكي

الإفراج بكفالة.. لمحكمة العليا الباكستانية تعلق الحكم بسجن عمران خان

هروب "المنقوش".. وزيرة الخارجية الليبية تفر إلى إسطنبول

تخريب وتوتر.. مطالب بإقالة سفير الجابون لدى المغرب عقب اشتباكات الرباط