ثقافة بورسعيد تستقبل استعراضات ليالي المبادرة الصيفية

شهد مسرح قصر ثقافة بورسعيد، ليلة جديدة من العروض الفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، المقامة بعدد من المحافظات الساحلية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

قدمت فرقة ملوي للفنون الشعبية التابعة لفرع ثقافة المنيا، مجموعة من الاستعراضات الفنية الشهيرة المستوحاة من الفلكلور والتراث الشعبي الصعيدي والمنياوي، منها "الذكر، العصا، التحطيب، خطبوني يا أبو الحسن ، شعبيات، آمان يامراكبى، القصب"، بقيادة الفنان محمد شحاتة.

جاء ذلك ضمن الفعاليات المقامة بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان الملكي.

من ناحية أخرى شهد فرع ثقافة بورسعيد عددا من الفعاليات الثقافية المتنوعة، حيث نظمت المكتبة العامة بقصر ثقافة بورسعيد بالتعاون مع مكتبة حي الضواحي محاضرة حول المحور الاقتصادي لقناة السويس، للكاتب والباحث عبد الفتاح البيه وتحدث خلالها عن المحور الاقتصادي لقناة السويس باعتباره بوابة الخير لمصر، وتناول اهتمام الدولة بتحديث البنية التحتية والقناة الجديدة التي بدأت تؤتي ثمارها في مشروع محور قناة السويس.

كما نظمت مكتبة طفل حديقة الأمل ببورسعيد ورشة حكي عن ذكرى ميلاد الزعيم مصطفى كامل، الذي يوافق أغسطس 1874 أوضحت بها حنان معوض السيرة الذاتية للزعيم وإسهاماته، وشهد بيت ثقافة الهيئة ببورفؤاد معرض رسومات للأطفال عن مظاهر الصيف، واختتم بيت ثقافة أم خلف بجنوب بورسعيد فعاليات دورة اللغة العربية الخاصة بتعليم "أساسيات النحو"، التي أقيمت بالتعاون مع مركز شباب القرية، كما واصلت مكتبة طفل قصر ثقافة بورسعيد تقديم الورش الفنية لتعليم الرسم للأطفال مع الفنانة رانيا المغربي والتي تقام أسبوعيا بالمجان يومي الاثنين والأربعاء.