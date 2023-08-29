ديالو على رأس هجوم الشباب أمام النصر بالدوري السعودي

أعلن خوان براون المدير الفني لنادي الشباب السعودي، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة النصر، اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي.

تقام المباراة على ملعب الأول بارك، واعتمد خوان براون على حبيب ديالو لقيادة الهجوم ويعاونه فهد المولد وإيفر بانيجا وهتان باهبري.

يبدأ الشباب المباراة أمام النصر في الدوري السعودي:

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

خط الدفاع: حسين الصبياني - نادر الشراري - إياجو سانتوس - فواز الصقور.

خط الوسط: حسين القحطاني - جوستافو كويلار - هتان باهبري - إيفر بانيجا - فهد المولد.

خط الهجوم: حبيب ديالو.

ويحتل النصر المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 3 نقاط، بعدما خسر أول مباراتين أمام الاتفاق والتعاون قبل أن يعود إلى الانتصارات في الجولة الثالثة أمام الفتح بخمسة أهداف دون رد، بينما يأتي فريق الشباب في المركز الخامس عشر برصيد نقطتين بعد التعادل في مواجهتين والخسارة في مباراة.

