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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الصين تأمل في زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة مع الولايات المتحدة

الصين
الصين
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قال وزير الثقافة والسياحة الصيني، هو خي بينج، إن بلاده تأمل في زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة بين الولايات المتحدة والصين، وفق روسيا اليوم.

وأشار بينج خلال لقائه بوزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، في العاصمة الصينية بكين، إلى أن الصين تأمل في نمو عدد الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، فضلا عن تسهيل إجراءات التقدم بطلبات للحصول على تأشيرة دخول المواطنين الصينيين إلى الولايات المتحدة، ووقف عمليات التفتيش غير المعقولة التي تزعج المواطنين الصينيين"، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستخلق ظروفا أفضل للسفر المتبادل.

وأضاف أنه يتعين على حكومة كلا البلدين تشجيع مواطنيهم على تكثيف عمليات السفر المتبادل، والتفاعل بشكل أكبر، وإزالة الحواجز، وتعزيز التفاهم المتبادل.

ووصلت ريموندو إلى بكين الأحد، لعقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين صينيين، في إطار زيارتها إلى بكين التي تستمر حتى يوم الأربعاء، وتهدف إلى تهدئة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
 

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