"ثقافتنا في إجازتنا" بمطروح تواصل عروضها الفنية

شهد مسرح النادي الاجتماعي بمحافظة مطروح ليلة جديدة من العروض الفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، والمقدمة بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

وقدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية بقيادة الفنان مصطفى برعي، مجموعة متنوعة من الفنون الاستعراضية التي تقدم التراث الفني والثقافي للمحافظة منها: الفرح الأقصري، الفلاحي، النوبي، والصعيدي بقيادة الفنان محمد فاروق.

نفذت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد أبو صالح، باقة متميزة من الفقرات الاستعراضية منها شباب البحر، الصيادين، آه يالاللي، الخلالة، يا طير يا رمادي، وغيرها من عيون الفلكلور والتراث البورسعيدي.

وضمن الفعاليات المنفذة بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي، يستمر معرض الكتاب المقام خلال فترة المبادرة، في استقبال رواده من أهالي المحافظة والمصطافين لاقتناء أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة.