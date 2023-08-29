فعاليات ثقافية بمدرسة سميرة موسى بحدائق أكتوبر

شهدت مدرسة سميرة موسى بمنطقة حدائق أكتوبر زخما من الأنشطة الفنية والثقافية، ضمن فعاليات المشروع الثقافي للإسكان بديل العشوائيات، الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني في سياق تنفيذ توجهات الدولة وبرامج وزارة الثقافة لدعم سكان المناطق الجديدة ثقافيا وفنيا ومعرفيا.

نفذت إسراء حسان من قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي ورشة قص ولصق لشكل أرنب من ورق الفوم الملون والعيون المتحركة، واستعدادا لاستقبال المولد النبوي نفذت من القصر أميرة أبو الحجاج ورشة لصنع عروسة المولد.

أقيمت ورشة من الورش المحببة للاطفال من خلال المخرج شعبان ابو الفضل، وذلك بتدريبهم على تصنيع وتحريك العرائس المتنوعة والتي تهدف إلى تعريف الأطفال على عالم العرائس بأنواعها وإرشادهم لكيفية تحويل الأفكار لنصوص وصنع عرائس مناسبة ومختلفة، مثل عرائس القفاز وعرائس الأراجوز.

وقدم الشاعر أحمد زيدان ورشة حكي تعتمد آليتها على اختيار قصص من المكتبة، وتعريف الأطفال من خلالها على عناصر الفن القصصي، ثم تحويل أجوائها والفكرة إلى مسرحية شاملة الأماكن والمشاهد والشخصيات والصراع والحوار وغيرها من عناصر المسرح الرئيسية.

ونظمت ورشة برمجة الألعاب ضمن برامج التمكين التكنولوجي للأطفال والنشء، لكل من د.نهلة شاهين، وأشرق صديق وورشة مسرح للتدريب على الأداء المسرحي للمخرجة ريهام عبد الحميد.

تقام الفعاليات بإشراف د. جيهان حسن المشرف العام على المشروع الثقافي بمناطق بديل العشوائيات، وبالتعاون مع جهاز مدينة أكتوبر.