ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن اختراق القوات الروسية للجبهة في مقاطعة خاركوف شكل مفاجأة كبيرة لقوات نظام كييف، ولاسيما أنه تزامن مع فشل الهجوم المضاد.

وذكرت الصحيفة: "لم يكن من المفترض أن يحدث هذا الاختراق. كان الهجوم المضاد الأوكراني، الذي بدأ في يونيو، يهدف إلى إجبار روسيا على اتخاذ موقف دفاعي، لكن حدث ما لم يتوقعه نظام كييف، حيث شنت القوات الروسية في النصف الأول من أغسطس هجوما على كوبيانسك والمناطق المحيطة بها.. فعلا لقد تفاجأ الجيش الأوكراني".

واعترف وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، في وقت سابق، بأن الجيش الروسي يحرز تقدما في محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، مؤكدا صعوبة وضع القوات الأوكرانية هناك.

هذا وأكد ضابط المخابرات الأمريكية السابق سكوت ريتر، في وقت سابق، بأن أوكرانيا ستفقد السيطرة على محور كوبيانسك بسبب عدم قدرة قواتها على ردع الهجوم الروسي. كما توقع المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، حدوث صراع بين الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، والجيش الأوكراني على خلفية فشل الهجوم المضاد.