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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جهاز الزمالك يدرس أرتا سولار قبل مواجهة دور الـ32 بالكونفيدرالية

جهاز الزمالك
جهاز الزمالك
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بدأ الجهاز الإداري بالزمالك،  تجميع معلومات ولقطات بالفيديو لفريق أرتا سولار الجيبوتي، ثم يقوم بعرضها على المدرب الكولومبي للزمالك خوان كارلوس أوسوريو .

ويشاهد أسوريو مباريات بطل جيبوتي لتحديد نقاط قوة وضعف الفريق المنافس ثم يعقد جلسات مع لاعبي الزمالك للحديث عن المنافس بشكل تفصيلي .

ويعود فريق الزمالك لاستئناف تدريباته يوم الجمعة المقبل لمدة ثلاثة أيام، ثم ينتظم الفريق في معسكر داخلى مغلق بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل.

ويخوض الزمالك في بداية شهر سبتمبر مباراتين وديتين لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد، وذلك يومي 7 و11 سبتمبر وفقا لطلبات المدرب الكولومبي للزمالك خوان كارلوس أوسوريو.

تقام مواجهة الزمالك مع فريق أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في تنزانيا يوم 16 سبتمبر المقبل .

ويشارك الزمالك في كأس الكونفيدرالية الإفريقية بعد حصده المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الماضي.

الزمالك أرتا سولار الجيبوتي خوان كارلوس أوسوريو الكونفدرالية الأفريقية