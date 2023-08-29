ads
الثلاثاء 29 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

غدا.. انطلاق المرحلة الثانية لإعداد المقاولون العرب بالعين السخنة

المقاولون
المقاولون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنطلق غدا الأربعاء ، المرحلة الثانية من فترة إعداد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ، في العين السخنة  استعدادا للموسم الجديد .

ويختتم الفريق الأول بنادي المقاولون اليوم تدريباته علي ملعبه بالجبل الاخضر خلال مرحلة الاعداد الأولي وذلك قبل الانتظام في المعسكر الخارجي بالعين السخنة .

ومن المقرر أن يتخلل معسكر العين السخنة لفريق المقاولون العرب إقامة عدد من المباريات الودية متدرجة المستوى استعدادا لانطلاق الموسم الجديد .

ويعكف شوقي غريب المدير الفني لنادي المقاولون ، على تطبيق تجارب علي طريقة اللعب وتحفيظ اللاعبين للطريقة فضلا عن دمج اللاعبين الجدد مع اللاعبين القدامي بالفريق .

العين السخنة المقاولون شوقي غريب نادي المقاولون العرب