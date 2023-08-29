مخرج سينمائي: تامر حسني عاوز يعمل كل حاجة لوحده.. وكريم عبد العزيز أذكى ممثل

أكد المخرج خالد عبدالعزيز، أن أدوار الكوميديا لا يجب أن تكون منحصرة بطريقة معينة، ويجب على أي فنان يرغب في تقديم محتوى كوميدي بطريقة مختلفة، وهذا ما يتسم به الفنان عادل إمام.

وقال “عبدالعزيز” خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك أزمة في تفاصيل المهنة، ولكن هناك عدد من الفنانين يريدون التدخل في كافة العمل السينمائي، محذرا من خطورة التدخل في عمل الإخراج.

وتابع: النجومية الحقيقة أن يترك كل فنان جميع المشاركين في العمل السينمائي يقوموا بدورهم بدون تدخل في عمل لمنظومة الإخراج أو الكتابة.

وأوضح أن كريم محمود عبدالعزيز «تمرمط في بدايته» وله القدرة على أداء الأدوار الكوميدية، كما أن أكرم حسني فنان مجتهد ويطور من نفسه، موضحًا أن كريم عبدالعزيز وأحمد عز يعتبرا من أذكى النجوم في الوقت الحالي، كما أن منة شلبي ومنى ذكى من أذكى الفنانات.

وأكمل: كريم عبدالعزيز لديه 3 أفلام حققت أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، كما أن دراسته للإخراج ساعدته كثيرا.

وأشار عبدالعزيز إلى أنه يجب على تامر حسني إعطاء فرصة لكي يشاركوه المخرجين أو كتاب السيناريو، ولا يجب أن يقوم بكل الأمور بنفسه.

واختتم حديثه قائلًا: «كان لدي مشروع أريد تنفيذه مع الراحل أحمد زكي، وبجانب عدة أفكار أخرى، ولكن الجيل الحالي يرفض التعامل معنا في الأعمال السينمائية، نحن مهمشون الآن نريد العمل والعودة مرة أخرى للعمل».