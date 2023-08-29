مياه الفيوم توقع عقدا لرفع شبكات ومحطات التجمع القروى قصر رشوان

وقع المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، والمهندس مصطفى السعدنى المدير التنفيذى لشركة الرواد للمقاولات عقد شبكات ومحطات رفع التجمع القروى قصر رشوان، وذلك بحضور كل من المهندس أشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIU، المهندس عمر ناصر نائب نائب رئيس الوحدة، أعضاء وحدة تنفيذ المشروع بالشركة، المهندس صفوت خالد مدير المكتب الاستشارى- ستانتيك، الدكتور محمد حسين نائب مدير المكتب الاستشارى، المهندس محمد عبد المقتدر مديرالمشروعات، والمهندسة رنا السعيد مدير تنمية الأعمال بشركة الرواد.

وأوضح رئيس الشركة أن مشروع تنفيذ شبكات ومحطات رفع التجمع القروى قصر رشوان يخدم حوالى 50 ألف نسمة بقرى سعد الروبى، مراد الجندى، السناهرة، خلوصى، البرلسى، الأصفر، ومنشأة فانوس، ويتكون من عدد ٦ محطات رفع بطاقة تصميمية إجمالية ٢٠ ألف م٣ يوم، وخطوط طرد حوالى ١٥كم، ومدة تنفيذ ١٨ شهر.

جدير بالذكر أن برنامج توسعات الصرف الصحى الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار EIB وومرفق الاستثمار في الجوار التابع للاتحاد الأوروبي (NIF)، يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لتحسين الأوضاع الصحية لسكان محافظة الفيوم والمساهمة فى حماية البيئة من خلال خفض تأثير مياه الصرف الصحي على جودة مياه بحيرة قارون.