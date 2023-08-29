جولة تفقدية لوكيل صحة المنوفية بمستشفى منوف العام

قام اليوم الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، بالمرور على مستشفى منوف العام ، في جولة تفقدية للوقوف على ما تم من تطوير بالمستشفى ومتابعة الإنتهاء من تجهيز القسطرة القلبية بالمستشفى .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، بضرورة الإهتمام بخطة تطوير المستشفيات والتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ، وتم المرور بحضور الدكتور حاتم طاحون مدير المستشفى.

واطمأن وكيل الصحة على توافر الأدوية والمستلزمات بقسم العناية المركزة ، كما تفقد جميع الأقسام الإستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية وتم الوقوف علي جاهزية جميع الأقسام لاستقبال المرضى بالإضافة لمراجعة بروتوكولات العمل الخاصة بصرف المضادات الحيوية ، كما تابع الاستبيان الذي تم هناك لقياس مدى وعي المرضي بضرورة المتابعة مع الأطباء أثناء تلقي المضادات الحيوية وكذلك التأكد من تطبيق سياسات مكافحة العدوى طبقاً للتعليمات ومتابعة تنفيذ المعايير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية .