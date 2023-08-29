"تعليم الشرابية" تناقش استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد

استقبل اشرف فرغلى مدير عام إدارة الشرابية التعليمية، اليوم الثلاثاء، المهندسة هدير سيد مسئول الابنية التعليمية للمنطقة الشمالية، بحضور محمد سليمان مسئول الابنية بالإدارة.

وخلال الاجتماع جرى مناقشة والاطمئنان على استعدادات وجاهزية مدارس الادارة لاستقبال العام الدراسى الجديد.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أعلنت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم 27 يناير 2024.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرًا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.