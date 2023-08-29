محافظ القليوبية يفتتح مشروعات خدمية بمدينة القناطر الخيرية (صور)

افتتح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عددًا من المشروعات الخدمية بمدينة القناطر الخيرية، بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار و669.4 مليون جنيه.

بدأ "المحافظ" جولته بافتتاح وتفقد مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث افتتح مشروع محطة رفع صرف صحي عزبة أحمد سعيد مركز القناطر الخيرية، وتفقد توسعات محطة معالجة صرف صحي قليوب وشرق القناطر الخيرية والمُقامة على مساحة 36 فدان، وستخدم المحطات مركز قليوب والقُرى المجاورة لها والتوابع كما ستخدم قُرى مركز القناطر الخيرية وتوابعها.

كما تابع "الهجان" جولته بتفقد محطة رفع صرف صحي قرية سندبيس بتكلفة 28 مليون جنيه، وستخدم المحطة أهالي قرية سندبيس، بالإضافة إلى تصريفات قرية البرادعة، بالإضافة إلى تنفيذ الوصلات المنزلية من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي لخدمة المواطنين.

وفي قطاع الموارد المائية والري افتتح محطة رفع لتغذية ترعة الساحل من ك 400 من ترعة الباسوسية لري زمام قرية الخرقانية مركز القناطر الخيرية بتكلفة 10 ملايين جنيه.

وفي قطاع الصحه تفقدَّ محافظ القليوبية مستشفى القناطر الخيرية المركزي بتكلفة إجمالية 485 مليون، كما تفقد العربة المُتنقلة التابعة لمبادرة 100 يوم صحة للكشف المُبكر عن الأورام السرطانية وفحص الثدي والاعتلال الكلوي والأمراض المُزمنة، بالإضافة إلى تفقد أقسام الأشعة والتي تشمل أشعة مقطعية وعادية وإيكو وسونار والأشعة السينية، وقسم التعقيم المركزي والصيدلية المركزية والعناية المركزة والحضانات.

وفي قطاع الأبنية التعليميه، افتتح "الهجان" مدرسة السيدة خديجة الرسمية لغات، ووضع حجر الأساس لإنشاء المدرسة اليابانية المصرية بالقناطر الخيرية.

وفي قطاع الشباب والرياضة افتتح "الهجان" مبنى خدمات وأنشطة بمركز شباب البرادعة المُنشأ جديداً بتكلفة إجمالية 1.3 مليون جنيه.

وفي قطاع الطرق تفقد محافظ القليوبية، كوبري السكة الحديد (كوبري القناطر الخيرية المعدني الجديد) بخط سكة حديد (قليوب – منوف – طنطا)، والذي يُنشأ لرفع كفاءة خطوط السكة الحديد وعمل ازدواج في خط السكة، بهدف تقديم خدمة مميزة وآمنة للمواطنين، وسيكون الكوبري رابط بين 3 محافظات كبرى وهي المنوفية والقليوبية والغربية.

جولة المحافظ

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