رئيس تحرير وكالة "أوكرانيا بالعربية": كييف فاجأت العالم بصمودها أمام الجيش الروسي

قال الدكتور محمد فرج الله رئيس تحرير وكالة "أوكرانيا بالعربية"، إن أوكرانيا اليوم تحقق معجزات وغيرت المعادلة الأمنية في أوروبا، وفاجأت أصدقائها وأعدائها بصمودها أمام الجيش الروسي المصنف الثاني عالميا.



وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من كييف مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الجيش الروسي الذي يعتبر ثاني أقوى جيش عالميا أصبح غارزا في الطين منذ عام ونصف، والعالم كله رأى حقيقة روسيا، وكيف هذه الدولة منهكة من الداخل.

وأوضح أن العالم كله رأى أن روسيا تعتمد على أسلحة قديمة، والاقتصاد الروسي ضعيف، والروبل يتهاوى، فهي دولة لا تستطيع أن تواجه حلف الناتو، حتى أن أوكرانيا صدت الهجوم الروسي في 3 أقاليم وطردته قبل وصول أي ذخيرة من الغرب ودون أي دعم.

وذكر أن الصمود الأوكراني جعل العديد من الدول تعيد نظر في نظريات الأمن لديها، وبدلا من أن تحذر روسيا الناتو من التمدد، حصلت على نتائج عكسية، وبدأء الناتو في التمدد بانضمام دول كانت حيادية قديما مثل السويد وفنلندا.



