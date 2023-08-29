اليونيسيف: أكثر من 1300 مدرسة دمرت بشكل كامل في أوكرانيا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن أكثر من 1300 مدرسة دمرت بشكل كامل في المناطق، التي تخضع لسيطرة الحكومة في أوكرانيا، وذلك منذ بداية العملية الروسية في عام 2022، فيما تضررت عدة مدارس أخرى بشكل كبير.

وأضافت المنظمة حسبما نقلت قناة (فرانس 24) الإخبارية اليوم الثلاثاء أن الهجمات المتواصلة تعني أن نحو ثلث الأطفال فقط ممن هم في سن المدرسة يشاركون في الفصول الدراسية حضوريا، وأن الكثير منهم ينسون ما تعملوه بالفعل.

وأشارت المنظمة إلى أنه خارج أوكرانيا، أكثر من نصف الأطفال الذين فرت أسرهم من الصراع إلى 7 دول غير مسجلين في التعليم الوطني؛ مرجعة السبب وراء ذلك إلى مشكلة حاجز اللغة وأنظمة التعليم التي تتحمل فوق طاقتها.

وأوضحت أن بعض المدارس عانت من قصف مباشر فيما تم إغلاق مدارس أخرى كإجراء احترازي خلال الهجمات الصاروخية والمدفعية التي استمرت على مدار 18 شهرا على المناطق السكنية في أنحاء أوكرانيا.

وأكدت أن داخل أوكرانيا، تواصلت الهجمات على المدارس بلا هوادة؛ ما عرض الأطفال لنكبة شديدة وتركهم دون أماكن آمنة للتعلم.

ونوهت اليونيسيف بأن الحرب أعقبت انقطاعات في العملية التعليمية بسبب جائحة كوفيد-19، ما يعني أن بعض الأطفال الأوكرانيين يواجهون انقطاع في السنة الدراسية للعام الرابع على التوالي، مع عودتهم إلى الفصول الدراسية هذا الاسبوع بعد انتهاء الاجازة الصيفية.