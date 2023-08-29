تعرف على ترتيب مباريات مصر في تصفيات المونديال المقبل 2026

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مواعيد وترتيب مباريات المنتخبات الأفريقية المشاركة في تصفيات كأس العالم 2026 والتي تقع فيها مصر على رأس المجموعة الأولى.

وأوقعت قرعة تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، منتخب مصر في المجموعة الأولى مع خمس منتخبات منافسة هي بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

وزادت مقاعد منتخبات أفريقيا في كأس العالم لأكثر من 9 فرق، وذلك بعد تغيير النظام لتقام بطولة كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة، بدلا من 32 منتخبا.

وجاءت مواعيد وترتيب مواجهات منتخب مصر كالتالي:

الجولة الأولى مصر وجيبوتي داخل الأرض من 13 إلى 21 نوفمبر 2023

الجولة الثانية سيراليون ومصر خارج الأرض من 13 إلى 21 نوفمبر 2023

الجولة الثالث مصر وبوركينا فاسو داخل الأرض من 3 الى 11 يونيو2024

الجولة الرابعة غينيا ومصر خارج الأرض من 3 الى 11 يونيو2024

الجولة الخامسة اثيوبيا ومصر خارج الأرض من 17 – 25 مارس 2025

الجولة السادسة مصر وسيراليون داخل الأرض من 17 – 25 مارس 2025

الجولة السابعة مصر وأثيوبيا داخل الأرض من 1 إلى 9 سبتمبر 2025

الجولة الثامنة بوركينا ومصر خارج الأرض من 1 إلى 9 سبتمبر 2025

الجولة التاسعة جيبوتي ومصر خارج الأرض من 6 إلى 14 أكتوبر 2025

الجولة العاشرة مصر وغينيا داخل الأرض من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.