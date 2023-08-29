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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

افتتاح قسم الأشعة المقطعية الجديد بمستشفى أبشواي المركزي.. صور

جانب من الأفتتاح
جانب من الأفتتاح
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افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قسم الأشعة المقطعية الجديد، بمستشفى أبشواي المركزي، الذي يضم جهاز الأشعة المقطعية، متعدد المقاطع، بقيمة 16 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وأحمد دياب، عض مجلس النواب ووليد هويدي عضو مجلس الشيوخ، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، الدكتور شريف صبحي مدير الطب العلاجي، والدكتور محمد عبد الله مدير المستشفيات، والدكتور راضي رشاد مدير الإدارة الصحية بأبشواي، والدكتور محمد نصر الله مدير مستشفى أبشواي المركزي.

وأوضح محافظ الفيوم، أنه تم تنفيذ قسم الأشعة، ليُقدم خدمات الأشعة المقطعية على جميع أجزاء الجسم، سواء الأشعة العادية أو الأشعة بالصبغة، لافتاً إلى أن قسم الأشعة الجديد، سوف يُساهم في الارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى، موضحاً أن ذلك يأتي فى إطار الجهود التي تبذلها الدولة، للارتقاء بقطاع الصحة، ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. 

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن هذا الجهاز، يُعد إضافة جديدة لمستشفى أبشواي المركزي، وقطاع الصحة، وهو الأول من نوعه بالمستشفيات المركزية بالمحافظة، لافتاً إلي أن الجهاز، متعدد المقاطع ويتميز بدقة فائقة فى التصوير، ويمكنه طباعة 16 شريحة دفعة واحدة، مما يتيح أعلى درجة من  التفاصيل والجودة، بجرعات إشعاعية وكميات صبغات أقل وذلك لجميع الأعضاء الداخلية بالجسم.

وعقب الافتتاح، استمع محافظ الفيوم، لشكاوي عدد من المواطنين المترددين على المستشفي، ووجه الأجهزة التنفيذية بسرعة فحصها، ووضع الحلول الجذرية المناسبة لها.

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