لجنة الزمالك توضح موقفها من التفريط في زيزو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، موقف اللجنة الجديدة التي تدير النادي برئاسة عماد البناني، بشأن بيع أحمد سيد زيزو للخليج .

وقال المصدر، أن لجنة عماد البناني ترفض بيع زيزو نهائيا وتعقد جلسة خلال ساعات قليلة مع اللاعب تبلغه فيه بتمسك النادي باستمراره لانه أحد أبرز اللاعبين بالفريق والزمالك في احتياج له فنيا في الموسم الجديد .

ويعود فريق الزمالك لاستئناف تدريباته يوم الجمعة المقبل وذلك لمدة ثلاثة أيام، ثم ينتظم الفريق في معسكر داخلى مغلق بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل.

ويخوض الزمالك في بداية شهر سبتمبر مباراتين وديتين لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد، وذلك يومي 7 و11 سبتمبر وفقا لطلبات المدرب الكولومبي للزمالك خوان كارلوس أوسوريو.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها في تنزانيا يوم 16 سبتمبر المقبل .

ويشارك الزمالك في كأس الكونفيدرالية الإفريقية بعد حصده المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الماضي.