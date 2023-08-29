مصرع ربة منزل في مشاجرة أثناء دفاعها عن ابنها بالقليوبية

لقيت ربة منزل مصرعها إثر تدخلها للدفاع عن نجلها في مشاجرة بينه وبين شقيق زوجته، حيث قام الأخير بالتعدي عليها بالضرب ولفظت أنفاسها، وجرى نقلها للمستشفى، وألقي القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مدير مباحث القليوبية يفيد ورود إشارة من مستشفى بنها العام بوصول ربة منزل مصابة بعدة إصابات في الوجه والرأس ولفظت انفاسها فور وصولها المستشفى.

انتقلت قوة امنية لمكان الواقعة وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل نشبت بينه وبين نجل المجني عليها "زوج شقيقة المتهم" مشاجرة بسبب خلافات عائلية بينهما.

وعندما تدخلت المجني عليها للدفاع عن نجلها بعد أن قام المتهم بطعن نجلها بالسكين فقام المتهم بضربها بقدمه فسقطت أرضا ولفظت أنفاسها فور وصولها المستشفى.

وفي أحد الأكمنة، ألقي القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق فصرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.