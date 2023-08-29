أوكرانيا: مقتل وإصابة شخصين جراء هجمات روسية على خاركيف

أعلنت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام لإقليم خاركيف الأوكراني، اليوم الثلاثاء، أن حارسًا للأمن تابع لإحدى الشركات لقى حتفه، بينما أًصيب عامل آخر جراء هجمات عسكرية شنتها القوات الروسية على مدينة كوبيانسك التابعة للإقليم قبل ساعات قليلة.

وذكرت الخدمة الصحفية في بيان نقلته وكالة أنباء “يوكرين فورم” الأوكرانية “بحسب التحقيق في 29 أغسطس حوالي الساعة 8:30 صباحا بالتوقيت المحلي، قصف الجيش الروسي مدينة كوبيانسك بالمدفعية، وأصيبت منطقة شركة أغذية، وتوفي حارس أمن يبلغ من العمر 45 عاما”.

وأضاف البيان أنه نتيجة للقصف، تضرر أيضا منزل خاص وأصيب مدني يبلغ من العمر 67 عامًا، بالإضافة إلى ذلك، تضرر مبنى سكني آخر، وتم فتح تحقيق سابق للمحاكمة في انتهاكات قوانين وأعراف الحرب (المادة 438 من القانون الجنائي لأوكرانيا).

وبحسب ما أوردته “يوكرين فورم”، تتواصل الأعمال العسكرية الروسية في منطقة كوبيانسك التابعة لخاركيف.. وفي هذا القطاع، بحسب وزارة الدفاع الأوكرانية، يقوم الروس بزرع ألغام على طول الحدود في منطقة بيلجورود، كما يبحثون عن نقاط ضعف في الدفاع الأوكراني، ومع عدم تحقيق أي نجاح على الجبهة يقوم الجيش الروسي بقصف البنية التحتية المدنية في منطقة خاركيف.