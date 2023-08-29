اليابان ترصد انخفاضًا كبيرًا في عدد المواليد والزيجات بالبلاد

أعلنت وزارة الصحة اليابانية تسجيل انخفاض كبير في أعداد المواليد الجدد وحالات الزواج منذ بداية العام الجاري وحتى شهر يونيو، محذرة من استمرار وتيرة الانخفاض.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن 371 ألف و52 طفلا من اليابانيين والأجانب ولدوا في البلاد من يناير حتى يونيو؛ ما يمثل انخفاضا بنسبة 3.6% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرة إلى انخفاض عدد الزيجات الجديدة بنسبة 7.3% لتبلغ 246 ألفا و332 زيجة.

وأوضحت هيئة الطفل والأسرة أن البيانات تظهر خطورة الموقف في البلاد وأن المعدلات الحالية تشير لاستمرار الانخفاضات في العام المقبل أيضا.

ويقول مسؤولوا الهيئة إن أحد عوامل الانخفاض هي العزوف عن الزواج أو الزواج في وقت متأخر، وإن الهيئة ستتخذ إجراءات مكثفة لمنع الانخفاض الكبير المتوقع في عدد المجموعة العمرية المتراوحة بين 20 إلى 30 عاما ما بين عامي 2030 و2040.