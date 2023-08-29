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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

باحث سياسي: زيارة البرهان لمصر تعلن عن بداية مرحلة سياسية لإنهاء التمرد السوداني

البرهان
البرهان
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قال الكاتب والباحث السياسي السوداني مجدي عبدالعزيز، إن خطاب الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم بعد المباحثات الثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس رسائل عدة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القوات المسلحة السودانية استخدمت استراتيجية واضحة للعدو وهي استنزافه، حيث قامت بتدمير جميع المعسكرات التابعة للتمرد وقطع خطوط الإمداد منذ الأسابيع الأولى من الحرب.

وتابع أن القوات المسلحة عملت على إعلان التعبئة العامة ليقوم الشباب بحماية الأحياء بعد تطهيرها من المتمردين، مشيرا إلى أن البرهان بهذا الخروج لمصر يعلن عن مرحلة عسكرية جديدة قبل أن تكون سياسية في إنهاء التمرد.

وأوضح أن خروج البرهان وزيارته منذ اندلاع الأزمة الي المناطق العسكرية والمعسكريات والمتحركات التي تستعد الآن لدخول الخرطوم لإنهاء التمرد وتثبيت الاستقرار تنبأ بمرحلة جديدة خاصة بعد انخفاض القدرات القتالية بدرجة عالية.

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