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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

خالد جلال ينعى الناقدة الشابة رنا أبو العلا

رنا أبو العلا
رنا أبو العلا
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نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الناقدة الشابة رنا أبو العلا، التى رحلت عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم إثر تعرضها لحادث سير منذ عدة أيام .

وقال جلال، إن الناقدة الشابة رنا أبو العلا، كانت مثالا مشرفا للشباب المجتهد المحب لعمله، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان .

يشار إلى أنه تخرجت رنا أبو العلا من قسم الدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب جامعة عين شمس، حصلت على دبلوم النقد الفني من معهد العالى للنقد بأكاديمية الفنون عام 2020، وكانت طالبة بتمهيدى الماجستير من نفس المعهد، عملت رنا أبو العلا في عدد من المجلات الفنية المتخصصة .

خالد جلال البيت الفنى للمسرح رنا أبو العلا