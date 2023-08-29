معسكر النمسا.. الأهلي ينهي مرانه الصباحي

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الصباحي، الذي أقيم ضمن المعسكر الإعدادي المقام حاليًّا في النمسا، استعدادًا للموسم الجديد.

بدأ المران بمحاضرة من جانب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، حرص خلالها على شرح بعض الأمور التي ينوي تطبيقها خلال التدريبات المقبلة.

وشهد المران تدريبات بدنية قوية تحت قيادة كارلوس برينجر مدرب الفريق، وكذلك تيزيان أندريس أندويا مخطط الأحمال.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى النمسا أمس الإثنين، لبدء المعسكر الإعدادي للموسم المقبل، تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا مغلقًا حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.