محافظ أسوان يتفقد ثلاجات حفظ اللحوم السودانية بسعر 230 جنيها

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ثلاجات حفظ اللحوم الخاصة بمنافذ التوزيع بمدينة أسوان للاطمئنان على جودتها، ومطابقتها لكافة المواصفات الهادفة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأثناء تفقده برفقة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ أكد اللواء أشرف عطية بأنه سيتم بالتوازى مع توفير اللحوم البلدية السودانية بسعر 230 جنيها للكيلو بالمنافذ التابعة لمديرية الزراعة، القيام بتشغيل عربة اليوم الواحد لتجوب القرى المختلفة لتوزيع اللحوم السودانية على أهالى هذه القرى.

ولفت إلى أنه تم تكليف المسئولين بمديريات التموين والطب البيطرى والأجهزة المختصة لتسهيل إجراءات وصول هذه اللحوم عقب دخولها للمحجر البيطري بمدينة أبو سمبل، والنقل الآمن لها، لوصولها للمواطنين بالجودة المطلوبة.

يأتي ذلك فى ظل الجهود المبذولة من أجهزة المحافظة لتوفير اللحوم البلدية بأسعار مخفضة، وإحكام السيطرة على الأسعار وضبط منظومة البيع والشراء.

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