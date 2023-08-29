تكريم نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب لانتهاء فترة عملها

كرم مجلس جامعة المنوفية فى جلسته المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وذلك لانتهاء فترة عملها ومشاركتها فى آخر جلسة مجلس جامعة لها كانائب لرئيس الجامعة، وذلك بحضور الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو المجلس من الخارج، والدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

وجه رئيس الجامعة خالص شكره وتقديره لمجهودات الدكتورة نانسى أسعد معربا عن سعادته بالعمل معها خلال سنوات عديدة زملاء بكلية الطب، مشيدا بمجهوداتها التى يشهد بها الجميع، وتعد من الشخصيات النسائية المشرفة التى تقلدت منصبا قياديا لأنها أول سيدة تتقلد منصب نائب رئيس الجامعة فى تاريخ الجامعة واستطاعت أن تكتسب حب واحترام الجميع وخاصة الطلاب، ويشهد الجميع بتمتعها بمهارات الإدارة وأدوات القيادة بمنتهى الشفافية والموضوعية، واستطاعت خلال فترة عملها أن تحقق الكثير من الإنجازات وساهمت مع فريق العمل فى تحقيق العديد من النجاحات، متمنيا لها التوفيق فى عملها مشرفا أكاديميا لجامعة المنوفية الأهلية نظرا لمجهوداتها منذ بدء الجامعة الأهلية ومشاركتها فى إعداد لوائح البرامج وسعيها الدائم لخدمة الطلاب.

قدم رئيس الجامعة هدية تذكارية باسم مجلس الجامعة للدكتورة نانسى أسعد معربا عن تقدير المجلس لمجهوداتها، ووجه كل عضو من أعضاء المجلس كلمة شكر وتقدير لها، معربين عن سعادتهم بالعمل معها خلال فترة عملها، ومتمنين لها دوام التوفيق.

وفى الختام تقدمت الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بخالص الشكر على التكريم الذى يمثل حصاد لمجهوداتها خلال فترة توليها مسئولية القطاع، معربة عن سعادتها وتقديرها للعمل مع قيادات جامعة المنوفية وخاصة عملها مع الدكتور أحمد القاصد زميل العمل منذ سنوات بكلية الطب، والتعاون المثمر فى كافة المجالات لخدمة الجامعة والسعى الدائم لوضع الجامعة فى مكانتها اللائقة، كما تقدمت بالشكر لجميع العمداء ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب والجهاز الإدارى بالقطاع لتعاونهم الدائم ومجهوداتهم لتقديم كافة الخدمات اللازمة للطلاب وتقديم كافة سبل الدعم وتذليل أى عقبة تواجه الطلاب، مؤكدة على تواجدها الدائم لخدمة الجامعة والطلاب فى أى منصب تتقلده.