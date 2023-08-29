وزير الرياضة يشهد إطلاق شعلة بطولة الجمهورية للشركات بالعاصمة الإدارية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اطلاق شعلة بطولة الجمهورية للشركات الـ 56 بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية تحت شعار "شعلة لليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والتي ينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بالتعاون مع الوزارة.

حضر إطلاق الشعلة، اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس والمهندس حسن كامل رئيس الاتحاد العام الرياضي للشركات، ولفيف من قيادات الوزارة والاتحاد والإعلاميين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومجلس إدارة الاتحاد العام للشركات ورؤساء مجالس ادارات وقيادات الشركات المشاركة بالبطولة.

تأتي هذه البطولة في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وتشمل مجموعة واسعة من المسابقات المتنوعة تصل إلى 137 مسابقة، حيث شارك حوالي 20,800 مشارك من 315 شركة مختلفة على مدار 32 يومًا، ابتداءً من الأول من سبتمبر لهذا العام، في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

في كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي، أن البطولة تهدف إلى دعم الجانب الرياضي للعاملين بالدولة من خلال الشركات المختلفة، حيث تُعد الرياضة وسيلة هامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قيم التسامح والاحترام، وتساهم في بناء شخصيات متوازنة قادرة على تحمل المسئولية، وتساعد في تشكيل جيل رياضي يتسم بالأخلاق والصفات الإيجابية، بالإضافة إلى دورها في تنمية روح القيادة والحفاظ على الصحة واللياقة البدنية، وجعلها أسلوب حياة للجميع وللعاملين بالشركات.

وأشاد وزير الشباب والرياضة، بفكرة شعار شعلة بطولة الإتحاد الرياضي العام للشركات في نسختها 56 هذا العام وهو "شعلة لليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد"، وذلك تزامنًا مع احتفالات الدولة المصرية بذكرى مرور خمسين عامًا علي نصر أكتوبر المجيد، مثنيًا دور الاتحاد الرياضي للشركات في تنظيم بطولة الجمهورية للشركات كل عام ورؤية الاتحاد إلي تشجيع العاملين علي ممارسة الرياضة.

وأثني وزير الشباب والرياضة على أهمية بطولة الجمهورية للشركات وحالة التنافس الرياضي الذي يعيشه المشاركون العاملون بمختلف الشركات والمؤسسات الاقتصادية خلال فترة تنفيذ البطولة التي تخدم قطاعًا هاماّ وحيوياّ يُمثِّلهُ المجتمع العمالي.

فيما توجه المهندس حسن كامل رئيس الاتحاد الرياضي للشركات، بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على الدعم والمساندة الدائمة للبطولة، وتوفير كل التسهيلات والمتطلبات التى ساهمت فى نجاح البطولة، وكذلك االتنسيق بشأن التأكد من كافة التجهيزات المطلوبة مع الجهات المعنية بالشكل الذي يحقق للبطولة النجاح علي مختلف الأصعدة.

وأضاف رئيس الاتحاد الرياضي للشركات، أن البطولة تحظي بأهمية كبيرة نظرًا لتقديمها خدمات للقطاع العمالي، وتشمل المنافسات في هذه البطولة مجموعة متنوعة من الألعاب والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية، كما أنها تعكس التزام الشركات بتعزيز النشاط الرياضي وتشجيع الموظفين على ممارسة الرياضة واعتبارها جزءًا أساسيًا من حياتهم المهنية والشخصية.