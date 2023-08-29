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الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن العام يواصل ضبط الهاربين من أحكام قضائية

ضبط وملاحقة المحكوم
ضبط وملاحقة المحكوم عليهم
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واصل قطاع الأمن بوزارة الداخلية جهوده لضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين.

وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط كل من: أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، هارب من تنفيذ (74) حُكم بإجمالى مدد حبس بلغت 77 سنة وكفالات مالية.
أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة) هارب من تنفيذ (79) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 96 سنة، وكفالات مالية.
وألقت الأجهزة الأمنية على أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة) هارب من تنفيذ (96) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 185 سنة ، وكفالات مالية.

وضبط  قوات الأمن أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ، هارب من تنفيذ (65) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 24 سنة ، وكفالات مالية.
 وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها. 
  تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المحكوم عليهم الهاربين 77 سنة شرطة ثان شبرا الخيمة