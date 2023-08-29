الأمن العام يواصل ضبط الهاربين من أحكام قضائية

واصل قطاع الأمن بوزارة الداخلية جهوده لضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين.

وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط كل من: أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، هارب من تنفيذ (74) حُكم بإجمالى مدد حبس بلغت 77 سنة وكفالات مالية.

أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة) هارب من تنفيذ (79) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 96 سنة، وكفالات مالية.

وألقت الأجهزة الأمنية على أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة) هارب من تنفيذ (96) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 185 سنة ، وكفالات مالية.

وضبط قوات الأمن أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ، هارب من تنفيذ (65) حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 24 سنة ، وكفالات مالية.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.