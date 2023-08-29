تعاون مجري وفرص تدريب عالمية.. خطة شاملة لتطوير ألعاب الماء

أكد المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة، أن الاتحاد الدولى لألعاب الماء برئاسة حسين المسلم أتخذ خطوات قوية وجادة لتطوير اللعبة على مستوى العالم وتخفيض النفقات المالية، وتوجيهها نحو تطوير المنظومة بالكامل، مؤكدا الاتحاد الدولي لألعاب الماء والحكومة المجرية وقعان عقد اليوم بمدينة بودابست المجرية بتقديم وتوفير منح دراسية لمساعدة اللاعبين في الوصول إلى هدفهم بالكامل، وتمكين الأجيال القادمة من الرياضيين من التفوق في الرياضة والحياة بشكل عام .

وتحدث حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء في كلمته خلال توقيع العقد مع الحكومة المجريه أن الشراكة بين الاتحاد الدولى لألعاب الماء والحكومة المجرية تمت من خلال برنامج المنح الرياضية المجرية، كما أن العقد جاء فيه تعهد الاتحاد الدولي في نقل مقره الرئيسي من مدينة لوزان السويسرية إلى العاصمة المجرية بودابست، معلنا أنه سوف تتواجد مركز التدريب بالقرب من مكاتب العاملين بالاتحاد الدولي للصفوة من الرياضيين من جميع أنحاء العالم.

وقال “المسلم” أنه سيستفيد حاملو المنح الدراسية من عدة عناصر أساسية منها، الحصول على فرص التدريب في مرافق ذات مستوى عالمي، والتدريب على مستوى عالمي، وتخفيض الرسوم الدراسية للدورات الجامعية المجرية، والحصول على رواتب شهرية، فضلا عن توفر الإقامة المتميزة، والشمول بتغطية صحية عالية المستوى.

وكشف حسين المسلم ان اتفاقية الشراكة التي وقعها مع الحكومة المجرية لا تقل أهمية بالنسبة للاتحاد الدولى لألعاب الماء، عن إنشاء المباني التي ستصبح موطننا الجديد في بودابست، مشيرا إلى أنه يشعر بالفخر والاعتزاز بالطريقة التي يتبعها القائمين على الاتحاد الدولى ومنهجهه الشامل والموحد تجاه الرياضيين والمرافق المختلفة

وأشار المسلم إلى أنه من خلال الجمع بين الفرص في كل من الرياضة والتعليم لكبار الرياضيين في الألعاب المائية من جميع أنحاء العالم، فسوف نظهر التزام الاتحاد الدولى بمساعدتهم على تحقيق إمكانياتهم الكاملة كرياضيين وكأشخاص، لافتا أن الاتحاد الدولة

سيمكن أصحاب الفرص التعليمية حاملي المنح الدراسية من الدراسة إما باللغة المجرية أو بلغة أجنبية، على أي مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ، وفي أي مجال من مجالات الدراسة المتاحة.

وأضاف أنه سيكون متاح 20 منحة دراسية حتى الافتتاح الرسمي للمركز العالمي لتطوير الألعاب المائية في بودابست وبعد افتتاح المركز، سيتم توفير 200 منحة دراسية، مؤكدا أن وزير خارجية المجر بيتر سيارتو صرح بأن دولته تبنت منذ فترة طويلة قيم الرياضة وقوتها في إقامة روابط دولية قوية من الصداقة والتفاهم بين الناس ، ولذلك توضح اتفاقية اليوم مع الاتحاد الدولي لألعاب الماء مدى التزام المجر بدعم المنظمات الدولية للرياضة في تحقيق الأهداف التي ندرك جميعًا أنها جديرة جدًا.

وشدد أن وزير خارجية المجر بيتر سيارتو قال أيضا "لقد واصل الرياضيون العظماء من الرجال والنساء في المجر في كثير من الأحيان تحقيق أشياء عظيمة في حياتهم المهنية بعد الرياضة، وهذا الجانب من تطوير الرياضيين هو شيء يسعدنا جدًا تقديمه للرياضيين في ألعاب الماء في جميع أنحاء العالم."

وأكد المسلم أن المقارنة المالية التي وافقت عليها الجمعيه العمومية لاتحاد الدولي لألعاب الماء بالإجماع لنقل مقر الاتحاد الدولي لألعاب الماء بين سويسرا لوزان والمجر بودابست لمدة 30 سنة.