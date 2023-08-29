صور| بروتوكول لتمويل فتح فصول خدمات بـ ٣ مدارس فنية بالوادي الجديد

أعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الثلاثاء، عن توقيع البروتوكول لتمويل مشروعات تنموية واستثمارية مع أحد البنوك واعتماد٣ فصول خدمات بالمدارس الفنية بالمحافظة.

قال الزملوط، إنه جرى توقيع بروتوكولي تعاون مشترك بين المحافظة والبنك والذي وقعته السيدة حنان مجدي نائب المحافظ خالد السيد رئيس قطاع أمناء الاستثمار سعد محي الدين رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك؛ لتوفير الخدمات التمويلية والفنية للمشروعات المطروحة من قبل المحافظة سواء بنظام المطور الزراعي أو الأراضي المطروحة بشكل مباشر من المحافظة للمستثمرين.

وأكد المحافظ، تقديره للتعاون المثمر والدائم مع البنك الأهلي كشريك وطني في العديد من المشروعات التنموية على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أن البروتوكولين يهدفان إلى توفير كافة التسهيلات الائتمانية للعملاء المستفيدين ( المزارعين ) من تخصيص الأراضي المطروحة من قِبل المحافظة أو من خلال المطور الزراعي لتنفيذ مشروعاتهم و توفير الخدمات الفنية واللوجستية للمشروعات الزراعية المستهدفة. بالإضافة إلى إعداد برامج تدريبية وورش عمل لبناء ثقافة الإدارة الناجحة للمشروعات والتعامل الناجح مع مؤسسات التمويل.

وأضاف المحافظ، اعتماد فتح للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م. بمدارس : مدرسة المروة التجارية بالخارجة بمجموع ١٩٠ درجة، مدرسة الثانوية الصناعية العسكرية بالخارجة بمجموع ١٨٠ درجة، مدرسة موط الثانوية التجارية بالداخلة بمجموع ٢١٠ درجة.

وأكد أن ذلك من منطلق الحرص على إتاحة الفرص لأكبر عدد من طلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدارس الثانوية، ولرغبة أولياء الأمور فى فتح فصول للخدمات بمدارس التعليم الثانوي بالمصروفات للطلاب الحاصلين على مجموع أقل من الحد الأدنى للتقدم إلى المدارس المذكورة.

بروتوكول تعاون مع البنك الاهلي بالوادي الجديد (1)

بروتوكول تعاون مع البنك الاهلي بالوادي الجديد (2)

بروتوكول تعاون مع البنك الاهلي بالوادي الجديد (3)

بروتوكول لتمويل مشروعات بالوادي الجديد (1)