خلال 24 ساعة.. ضبط ‏97420 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 97420 مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:

(38247) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(1168) مخالفة السير بدون تراخيص.

(12) مخالفة موقف عشوائى.

(1942) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(19) مخالفة شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.