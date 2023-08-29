ads
الثلاثاء 29 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

السبت.. رئيس الأوبرا يفتتح المعرض السنوي للمواهب التشكيلية

..
..
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يفتتح الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، معرض أعمال الدارسين بفصول الرسم التابعة لمركز تنمية المواهب والمقام للعام الثامن على التوالى بالتعاون مع إدارة المتاحف والمعارض بالأوبرا، وذلك فى السادسة مساء السبت المقبل 2 سبتمبر بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية ويستمر حتى الثلاثاء 5 سبتمبر.

يضم المعرض أكثر من 80 عملا لـ55 مشاركا ويأتى تتويجا لموسم حافل من النشاط الابداعى الذى يمارسه الدارسون لإنتاج أعمال تشكيلية بخامات متنوعة تعكس مهاراتهم فى تنفيذ التقنيات الفنية ومعالجة العديد من الموضوعات التى تتناول البورتريه، الطبيعة الصامتة، استنساخ لوحات بعض الفنانين المصريين والعالميين إضافة إلى أعمال مستلهمة من جولات فنية ميدانية بالحدائق العامة ، المتاحف والأماكن الاثرية .

يهدف المعرض إلى إتاحة الفرصة للدارسين لاثبات موهبتهم والتعبير عن أحلامهم خاصة مع تنوع أعمارهم وانتمائهم لمراحل تعليمية مختلفة.

IMG-20230829-WA0026
IMG-20230829-WA0026
IMG-20230829-WA0025
IMG-20230829-WA0025
IMG-20230829-WA0023
IMG-20230829-WA0023
IMG-20230829-WA0024
IMG-20230829-WA0024
دار الاوبرا المعرض الذهبي السنوي الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية