السبت.. رئيس الأوبرا يفتتح المعرض السنوي للمواهب التشكيلية

يفتتح الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، معرض أعمال الدارسين بفصول الرسم التابعة لمركز تنمية المواهب والمقام للعام الثامن على التوالى بالتعاون مع إدارة المتاحف والمعارض بالأوبرا، وذلك فى السادسة مساء السبت المقبل 2 سبتمبر بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية ويستمر حتى الثلاثاء 5 سبتمبر.

يضم المعرض أكثر من 80 عملا لـ55 مشاركا ويأتى تتويجا لموسم حافل من النشاط الابداعى الذى يمارسه الدارسون لإنتاج أعمال تشكيلية بخامات متنوعة تعكس مهاراتهم فى تنفيذ التقنيات الفنية ومعالجة العديد من الموضوعات التى تتناول البورتريه، الطبيعة الصامتة، استنساخ لوحات بعض الفنانين المصريين والعالميين إضافة إلى أعمال مستلهمة من جولات فنية ميدانية بالحدائق العامة ، المتاحف والأماكن الاثرية .

يهدف المعرض إلى إتاحة الفرصة للدارسين لاثبات موهبتهم والتعبير عن أحلامهم خاصة مع تنوع أعمارهم وانتمائهم لمراحل تعليمية مختلفة.

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