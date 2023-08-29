شاهد|من هو سفاح الجيزة الحقيقي؟.. القصة الكاملة لأخطر قاتل متسلسل في مصر

أعاد مسلسل سفاح الجيزة للفنان أحمد فهمي؛ الأذهان من جديد للبحث عن تفاصيل قضية سفاح الجيزة الحقيقية والتي تعود أحداثها لـ 2020؛ والتي تعد أحد أخطر قضايا القتل المُعقدة والمُتسلسلة في مصر؛ ارتكبها شخص يدعى قذافي فراج في نطاق محافظتي الجيزة والإسكندرية.

في السطور التالي تسرد “البوابة نيوز”؛ القصة الكاملة لأخطر قاتل متسلسل في مصر، فمن هو سفاح الجيزة الحقيقي؟



يُدعى؛ قذافي فراج عبد العاطي عبد الغني، من مواليد محافظة الجيزة؛ سقط في قبضة الأمن بعد 5 سنوات مُتهمًا في جرائم قتل ونصب واحتيال؛ بل وصلت بشاعة جرائمه لقتل صديقه المقرب و3 زوجهات له؛ ونفذ جرائمه بذكاء وحنكة شديدة للتمويه والتخفي؛ حتى وصل الأمر لانتحال صفة ضحاياه وآخرين.

الضحية الأولى لسفاح الجيزة

كان صديقه المقرب يُدعى رضا - مُهندسًا في السعودية، أرسل لـ القذافي مدخراته لاستثمارها بـ توكيل رسمي، وفي 2015 عاد رضا ليتقاسم المال مع القذافي صديق العمر ومحل الثقة والأمانة؛ إلا أن القذافي تهرب منه ورفض رد المال لصديقه؛ وقرر إنهاء حياته بالسم ودفنه في حفرة بمنزله.

الضحية الثانية لسفاح الجيزة

وهي زوجته فاطمة؛ والتي استولت على 400 ألف جنيه من أمواله، كنوع من التأمين خشية أن يتزوج عليها القذافي؛ وبعد مُحاولات لإعادة الأموال للقذافي وترسيخ الود بين الزوجين؛ رفضت فاطمة إعادة الـ 400 ألف لزوجها القذافي؛ فقرر دفنها داخل منزله وبجوارها مصوغاتها كاملة.

الضحية الثالثة لسفاح الجيزة

وهي نادين شقيقة زوجته فاطمة الضحية الثانية، أنهى القذافي حياتها لوقوفها عائقا أمام زواجه من فاطمة؛ ودفنها القذافي بجوار جثمان صديقه وزوجته السابقة؛ وأوهم الأسرة بأن ابنتهم على علاقة بمخرج سينمائي وهربت لإحدى الدول العربية فتكتمت الأسرة خشية العار.

الضحية الرابعة لسفاح الجيزة

وكانت في الإسكندرية، حيث تعرف القذافي على فتاة تدعى ياسمين؛ وأنهى حياتها داخل مخزن بمنطقة العصافرة؛ للتخلص من تهديداتها المستمرة واتهامه بالنصب؛ بعد بيع القذافي وخطيب ياسمين شقة مملوكة للفتاة وتقاسموا الأموال بينهم؛ ورفضهم إعطاء ياسمين أموالها.

كواليس القبض على سفاح الجيزة

ضبط الأمن القذافي متهمًا في واقعة سرقة؛ لمحل ذهب مملوكا لوالد زوجته الخامسة؛ ولكن كشف جرائم القذافي جاء صُدفة ؛ إثر تتبعت أسرة المهندس رضا البحث عن ابنهم أولى ضحايا القذافي. فبعد قتل القذافي صديقه رضا انتحل شخصيته وحين أخبرت الأسرة بأن ابنهم حكم عليه في قضية سرقة؛ ذهبت الأسرة للقاء ابنهم في السجن؛ لتكتشف الأسرة أن المسجون القذافي وليس رضا؛ ففتح النائب العام التحقيق في القضية من جديد واعترف القذافي بالجرائم التي ارتكبها كافة؛ لتنتهي مسيرة القذافي أمام حبل المشنقة مُواجها حكم الإعدام، والمؤبد فى جريمة تزوير بالإسكندرية .