"جودة التعليم" تعتمد 117مؤسسة تعليمية بالدقهلية

أكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، فى تصريحات له اليوم الثلااء أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء أصدرت القرار رقم ٢٢٢ باعتماد وتجديد ١١٧ مؤسسة تعليمية بالدقهلية.

وأوضح وكيل الوزارة أن الإعتماد شمل مراحل التعليم المختلفة (رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والمرحله الثانوية عام وفنى ).

و اشار إلى أن اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لمؤسسات جديدة يضاف إلى سلسلة جهود المديرية وإدارة الجودة هذا العام، ويعتبر إنجاز جديد يضاف إلى الإنجازات التي حققها تعليم الدقهلية على مدار العام الدراسي في مجال الجودة والاعتماد.

وقدم شعبان الشكر والتقدير لإدارة الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية لما بذلوه من جهد وعطاء متميز متمنيا مزيد من التفوق والنجاح.