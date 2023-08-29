مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث تصادم 3 سيارات نقل بالوادي الجديد

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب اثنان آخران، في حادث تصادم 3 سيارات، صباح اليوم الثلاثاء، بطريق أسيوط – الخارجة في الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين تصادم 3 سيارات نقل ( سيارة ربع نقل مزدوجة الكابينة – نقل ثقيل – جامبو نصف نقل) بمنطقة الكيلو 160 طريق " الخارجة – أسيوط" أسفر عن مصرع أحمد على عثمان، 56 عامًا، وإصابة كل من ياسر عطية ورجب حلاج.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين وجثة المتوفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فيما دفعت إدارة المرور بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز الخارجة معدات لنقل ورفع آثار الحادث من محور الطريق وإعادة السيولة المرورية لطبيعتها.

جانب من الحادث (1)