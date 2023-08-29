مدحت العدل: فخور باختيار مسرحية تشارلي لافتتاح مهرجان المسرح التجريبي.. فيديو

أعرب المؤلف والمنتج مدحت العدل عن سعادته البالغة باختيار مسرحية "تشارلى"، لافتتاح مهرجان المسرح التجريبى فى دورته المقبله.

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وعلق من خلال فيديو على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو إنستجرام قائلاً "فخور وسعيد جدًا لاختيار مسرحية تشارلي لافتتاح المهرجان الدولي للمسرح التجريبي في القاهرة بدورته الثلاثين، دي أول مرة يتم فيها عرض مسرحية من القطاع الخاص في المهرجان، فيه مجهود عظيم مبذول من جميع صناع المسرحية عشان تليق بمستوى الفن في مصر، وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة" .

تعتبر مسرحية تشارلى عرض مسرحي موسيقي استعراضي، عن حياة "تشارلى شابلن"، ومدى تأثيره فى الفن وصناعة السينما، والجوانب الإنسانية والصعوبات التى واجهت رحلته .

المسرحية بطولة محمد فهيم، أيمن الشيوى، نور قدرى، داليا الجندى، تأليف مدحت العدل وإخراج أحمد البوهي.