خالد عبد لعزيز يحسم موقفه من الترشح لانتخابات الزمالك

حسم خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، موقفه من الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة، بعد إعلان موعد الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للنادي.

وأبدى خالد عبد العزيز، تحفظه على خوض انتخابات الزمالك القادمة، مؤكدًا أن الظروف غير مناسبة للمنافسة على منصب رئاسة القلعة البيضاء.

وأكد عبد العزيز أن رئاسة الزمالك شرف كبير لأي حد يشتغل في الرياضة يكون رئيس الزمالك أو رئيس اتحاد الكرة.

وأعلنت اللجنة الثلاثية لرئاسة الزمالك، برئاسة عماد البناني، الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتي تشمل إجراء الانتخابات يوم 3 سبتمبر المقبل بالإعلان في الجريدة الرسمية، حيث يتم فتح باب الترشيح لكافة مقاعد مجلس الإدارة في الفترة من 4 وحتى 10 سبتمبر منذ العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً.